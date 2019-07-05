Подноготная уголовного дела против Копайгоры и потенциальный скандал с храмом в Нижневартовске // ВИДЕО, АУДИО

В пятницу, 5 июля, традиционно подводим итоги недели вместе с главным редактором портала siapress.ru Дмитрием Щегловым.

В этом выпуске Дмитрий Щеглов рассказал подробности уголовного дела против известного строителя, главы «Югорской промышленной корпорации» Андрея Копайгоры. «Возможно, он сам инициировал проверку своей компании и стал фигурантом уголовного дела, так как в те моменты, когда ЮПК погружалась в кризис, он не был гендиректором и не подписывал ключевых бумаг. Таким образом для него эта уголовка может стать своего рода «очистительным актом», а претензии силовиков будут направлены на бывшего генерального директора компании Игоря Васильева», — предположил главред siapress.ru.

В истории со строительством храма в Нижневартовске, где жители хотят судиться с Ханты-Мансийской митрополией, так как опасаются за безопасность своего жилья, Щеглов похвалил вартовчан за правовую сознательность и желание решать проблему в легальном поле. «Но если местные власти и церковь не услышат беспокойства жителей, то дело может дойти до повторения Екатеринбурга. Надеюсь, что все усвоили уроки последних месяцев и в диалоге с вартовчанами не доведут дело до федерального скандала», — рассказал Дмитрий Щеглов.

Также в эфире — рассказ о перипетиях корпоративных споров через использование ресурса ФАС на примере реконструкции железнодорожного вокзала и рассуждение о том, что Сургуту нужен новый и привлекательный для молодежи event, по типу «Абалакского поля», которое пройдет в Тобольске на выходных.

Смотрите предыдущий выпуск «Итогов недели СИА-ПРЕСС», где мы много обсуждали мусорную реформу в Сургуте.