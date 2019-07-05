«Особое мнение» с депутатом городской думы Эдуардом Иваницким // ONLINE 5 июля в 14:00

В рамках проекта «Особое мнение» редакция СИА-ПРЕСС приглашает в студию известных сургутян, чтобы поговорить о последних событиях в жизни города. В этот раз нашим гостем был депутат думы Сургута Эдуард Иваницкий, с которым мы поговорили о событиях связанных с Домом пионеров и строительстве ресторана с фатсфудом на берегу Саймы. Эфир состоится 5 июля в 14:00