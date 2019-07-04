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«Реновацию всей территории Черного мыса нужно рассматривать через призму стратегии развития Сургута до 2030 года» // ВИДЕО

В конце мая стало известно, что район Черного мыса в Сургуте подвергнется серьезной реновации. Соответствующее соглашение было подписано между главой города Вадимом Шуваловым и директором компании «Стройконсалтинг», депутатом думы Сургута Василием Птицыным. На тот момент никаких подробностей реновации не было, как и точной суммы затрат. Для того, чтобы выяснить, какая сейчас работа ведется над проектом, мы пригласили в студию СИА-ПРЕСС самого Василия Птицына в рамках проекта «Совершенно конкретно».


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Сегодня в 09:28, просмотров: 422, комментариев: 0


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