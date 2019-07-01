Екатерина Рогожина: «Я как врач всегда прививаюсь от клещевого энцефалита, потому что последствия этого заболевания очень плачевны» // ВИДЕО, АУДИО

В Югре в этом году от клещей пострадали 1712 человек, среди них — порядка 200 детей (это данные на 17 июня). По интернету гуляет куча брошюрок с рекомендациями о том, как не нарваться на укус клеща, и что делать, если это все-таки произошло. Некоторые из этих советов уместны, а некоторые даже опасны.

Кому жизненно необходимо привиться от клещевого энцефалита? Каковы последствия этого заболевания? Все ли клещи опасны? Обо всем этом СИА-ПРЕСС рассказала инфекционист Сургутской городской клинической поликлиники №1 Екатерина Рогожина.