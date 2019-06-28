Чем живет район? Глава Сургутского района Андрей Трубецкой // ONLINE 28 июня в 16:00

В последние годы Сургутский район стабильно оказывается на первых местах по инвестиционному климату в Югре, а темпы ликвидации ветхого и аварийного жилья ускорились. Кроме того, муниципалитет запустил несколько крупных проектов в образовании и поддержке предпринимателей. О том, в чем заключается стратегия развития района и какие проекты реализовываются на его территории сейчас, мы поговорим с главой Сургутского района Андреем Трубецким. Эфир состоится 28 июня в 16:00. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях.