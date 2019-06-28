В рамках проекта «Особое мнение» редакция СИА-ПРЕСС приглашает в студию известных сургутян, чтобы поговорить о последних событиях в жизни города. В этот раз нашим гостем будет заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко, с которым мы поговорим о реконструкции Дома пионеров, проблеме с парковками в городе и риске закрытия сургутского комбината школьного питания (КШП).Эфир состоится 28 июня в 15:00. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях.
«Особое мнение» с заместителем председателя думы Сургута Артемом Кириленко // ONLINE 28 июня в 15:00
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 01:02, просмотров: 718, комментариев: 2
Уже говорил : Депутаты люди не бедные, кто при должности другие при бизнесе. Вот покажите пример , внесите "посильный вклад" в фонд по восстановлению, окружные депутаты пусть присоединятся, пан-голова.. И Краунфандингом соберите средства. Тоже денег дам на сие дело. А полученные от продажи народного добра, пустите на скверы, скамейки по улицам установите, что бы для всех горожан было а не для избранных!
Про КШП, так понимю, кто то решил себе бизнес организовать: обанкротить КШП и свою фирму сделать "кормильцем"! Этого допустить нельзя! Детей в школах должно кормить муниципальное предприятие а не частное.
Про лужи на пешеходках не забывайте ... По ним ходит основной ваш избиратель...