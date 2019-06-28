«Особое мнение» с заместителем председателя думы Сургута Артемом Кириленко // ONLINE 28 июня в 15:00

В рамках проекта «Особое мнение» редакция СИА-ПРЕСС приглашает в студию известных сургутян, чтобы поговорить о последних событиях в жизни города. В этот раз нашим гостем будет заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко, с которым мы поговорим о реконструкции Дома пионеров, проблеме с парковками в городе и риске закрытия сургутского комбината школьного питания (КШП).Эфир состоится 28 июня в 15:00. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях.