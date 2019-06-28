«Самое интересное случится в момент, когда сургутяне получат квитанции с новым тарифом на мусор. Неизвестно, как они отреагируют на его кратный рост» // ВИДЕО

В очередном выпуске «Итогов недели СИА-ПРЕСС» главред нашего портала Дмитрий Щеглов рассказывал о новом тарифе на вывоз мусора для Сургута и ходе суда над бывшим мэром города Дмитрием Поповым, а также отвечал на вопросы читателей.

«Когда сургутяне получат квитанции за услуги ЖКХ в августе, где будет показан новый тариф на вывоз и утилизацию мусора, может случиться взрыв», – предположил Щеглов, так как для многих сургутян, особенно, семей с детьми, плата за мусор вырастет в разы. «Если раньше платили с квартиры примерно 50-60 рублей, то теперь будет 140 рублей с человека – под 600 рублей на семью из четырех человек», – говорит главред siapress.ru. По его словам, в Тюменской области это стало поводом для нескольких митингов, проверок прокуратуры и судов, и сейчас «мусорный тариф» находится в процессе пересмотра. «Тюменские общественники считают, что тариф завышен в три раза», – сказал Щеглов.

Судебное рассмотрение дела экс-главы Сургута Дмитрия Попова находится на начальном этапе. «Будем наблюдать за тем, как выступят ключевые свидетели, например, бывший заммэра Наталья Алешкова, и следить за прениями сторон – но это вопрос нескольких месяцев», – высказал мнение Дмитрий Щеглов.

Смотрите предыдущий выпуск «Итогов недели СИА-ПРЕСС», где речь шла о передаче центрального рынка Сургута в долгосрочную аренду.