Во время весенней рабочей сессии сургутской думы депутаты решили проверить состояние детских и спортивных площадок в городе. О том, какие результаты были ими получены, мы поговорим с депутатами Сергеем Макеевым и Максимом Слеповым, а также членом ассоциации тайского бокса Андреем Стеценко во время онлайн-эфира в рамках проекта «ДУМАть и решать». Свои вопросы можете задавать в комментариях.
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XVII. О состоянии детских площадок в Сургуте// ONLINE 27 июня в 16:30
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25 июня в 19:01, просмотров: 1247, комментариев: 7
За очень редким исключением.