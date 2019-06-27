Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XVII. О состоянии детских площадок в Сургуте// ONLINE 27 июня в 16:30

Во время весенней рабочей сессии сургутской думы депутаты решили проверить состояние детских и спортивных площадок в городе. О том, какие результаты были ими получены, мы поговорим с депутатами Сергеем Макеевым и Максимом Слеповым, а также членом ассоциации тайского бокса Андреем Стеценко во время онлайн-эфира в рамках проекта «ДУМАть и решать». Свои вопросы можете задавать в комментариях.