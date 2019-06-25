ЛОМ с Людмилой Осьминкиной: сургутяне против морга, кто прав?

Жители против! В Сургуте наблюдается всплеск протестной активности - жители улицы Каролинского выступают против строительства морга, в 39-м микрорайоне из-за недовольства жильцов под угрозой срыва оказалось строительство школы. Всегда ли оправдан гражданский протест? И чем вызван рост протестных настроений в Сургуте?
Об этом рассказала доктор психологических наук, профессор Сургутского педагогического университета Людмила Шибаева в авторском проекте Людмилы Осьминкиной «ЛОМ»
Кстати, вблизи туберкулезного диспансера возводятся элитные и дорогие по сургутским меркам жилые кварталы. А ну как выяснится, что по международным нормам такая близость тубдиспансера к этим жилым кварталам опасна для здоровья проживающих там людей. Ведь приобретателям при покупке там дорогих квартир никто не рассказывает о таком соседстве. Почему-то. И это уже вызывает подозрение.
И протестное настроение ради протеста здесь не причем. Просто люди сейчас приобретают квартиры за деньги и в ипотеку. И администрацию содержат за деньги и неплохо так. А когда людей при этом еще и дурят, то да… недалеко и до беды.