ЛОМ с Людмилой Осьминкиной: сургутяне против морга, кто прав?

Жители против! В Сургуте наблюдается всплеск протестной активности - жители улицы Каролинского выступают против строительства морга, в 39-м микрорайоне из-за недовольства жильцов под угрозой срыва оказалось строительство школы. Всегда ли оправдан гражданский протест? И чем вызван рост протестных настроений в Сургуте?

Об этом рассказала доктор психологических наук, профессор Сургутского педагогического университета Людмила Шибаева в авторском проекте Людмилы Осьминкиной «ЛОМ»