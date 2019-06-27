Приемная кампания – 2019. Начальник отдела по организации приема обучающихся СурГУ Оксана Галюта // ONLINE 27 июня в 14:00

В российских университетах в самом разгаре идет приемная кампания. Сотни тысяч абитуриентов подают результаты своих экзаменов, в надежде поступить на выбранные специальности. Не является исключением и Сургутский государственный университет. О том, как проходит прием абитуриентов в одном из главных вузов города порталу siapress.ru расскажет начальник отдела по организации приема обучающихся СурГУ Оксана Галюта во время онлайн-эфира 27 июня в 14:00. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях.