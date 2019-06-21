В рамках проекта «Особое мнение» редакция СИА-ПРЕСС приглашает в студию известных сургутян, чтобы поговорить о последних событиях в жизни города. В этот раз нашим гостем будет депутата сургутской думы Алексей Кучин, с которым мы поговорим о ситуации с городским моргом, возможной сдаче в аренду здания муниципального рынка и реконструкции многострадального Дома пионеров.Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях. Эфир состоится 21 июня в 14:00.
Проект «Особое мнение» с депутатом думы Сургута Алексеем Кучиным // ONLINE 21 июня в 14:00
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20 июня в 16:53, просмотров: 754, комментариев: 4
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