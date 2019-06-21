О протестах в Сургуте и сдаче центрального рынка в аренду // ВИДЕО, АУДИО

В очередном выпуске «Итогов недели СИА-ПРЕСС» главный редактор портала siapress.ru Дмитрий Щеглов высказался о том, почему сургутяне имеют право на ситуативный протест, и должны этим правом пользоваться как можно чаще. Вторая тема выпуска: сдача муниципального рынка в аренду бизнесу. Главред портала заявил, что видит в этом решении сплошные плюсы, главное – чтобы городская дума и администрация прозрачно озвучили условия аренды и они были приемлемыми для экономики Сургута.

Также Щеглов ответил на вопросы Альберта Леонова про несоответствие обещаний власти с итоговым результатом, вопрос 6xz34e об ответственности дорожников за ремонт сургутских улиц, а также вопрос Йоси о проведении дня города.

Почитайте про основные темы выпуска в материалах siapress.ru. А именно: почему сургутяне протестовали против морга под своими окнами и что хорошо и что плохо в сдаче центрального рынка в аренду бизнесу.

А если пропустили — посмотрите или послушайте предыдущий выпуск «Итогов недели СИА-ПРЕСС», где обсуждались день города и вопросы концессии городских теплосетей.