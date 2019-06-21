16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,3877   EUR  71,5457  

О протестах в Сургуте и сдаче центрального рынка в аренду // ВИДЕО, АУДИО

Очередной выпуск «Итогов недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым

Читать Слушать (23:49) Скачать (21.81 МБ)

В очередном выпуске «Итогов недели СИА-ПРЕСС» главный редактор портала siapress.ru Дмитрий Щеглов высказался о том, почему сургутяне имеют право на ситуативный протест, и должны этим правом пользоваться как можно чаще. Вторая тема выпуска: сдача муниципального рынка в аренду бизнесу. Главред портала заявил, что видит в этом решении сплошные плюсы, главное – чтобы городская дума и администрация прозрачно озвучили условия аренды и они были приемлемыми для экономики Сургута.

Также Щеглов ответил на вопросы Альберта Леонова про несоответствие обещаний власти с итоговым результатом, вопрос 6xz34e об ответственности дорожников за ремонт сургутских улиц, а также вопрос Йоси о проведении дня города.

Почитайте про основные темы выпуска в материалах siapress.ru. А именно: почему сургутяне протестовали против морга под своими окнами и что хорошо и что плохо в сдаче центрального рынка в аренду бизнесу.

А если пропустили — посмотрите или послушайте предыдущий выпуск «Итогов недели СИА-ПРЕСС», где обсуждались день города и вопросы концессии городских теплосетей.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:40, просмотров: 1235, комментариев: 9


QR код
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
19 июня в 16:02
Дмитрий, скажите, не чувствуете себя «Резиновое изделие №2» только не одно разовое, а многоразовое?!
Конечно спросите почему?! Откуда такие глупые мысли у меня?
Я скажу , батенька, что не только Вас но и всех горожан держат за «Резиновое изделие №2» администрация города и те люди которые хотят получить: землю, предприятие. Они до момента завершения, вернее подписания и получения желаемого поют "соловьями", презентации показывают, видео ролики демонстрируют. Делают все что бы получить желаемое и "нас потом поиметь". А именно не исполнить то о чем говорили, завод по производству кранов, модернизация рыбокомбината, заваливанию горожан и не только, весь округ - свежими овощами, строительством чудесного сквера с фонтаном....
Ведь главное пообещать, нарисовать золотые горы.... а потом трава не рости...
Д.Щеглов Альберт Леонов
не нравится
19 июня в 16:28
Отличный вопрос.
Сергей Б
не нравится
19 июня в 17:14
А так как «они», это «мы», получается гермафродиты.
6xz34e
не нравится
19 июня в 17:21
Особенно "резиновые " школы...в три смены...
6xz34e
не нравится
19 июня в 17:31
Уважаемый Дмитрий!Я лично взяла на заметку "кусочек" асфальта возле Дома Пионеров.Его укладкой занимается "Автодорстрой".Фото с таблички (без фамилии руководителей?) я сохранила.Задала вопрос "укладчикам" про колею,сказали "НИКОГДА " не будет...Обязательно прослежу .Вопрос,кто ответственное лицо за этот участок дороги?В табличке написано,что субподрядчик АО"Автодорстрой",а ген.подрядчик АО "ГК"Северавтодор"?
йося
не нравится
19 июня в 17:44
День города! Таким ли он должен быть(представляю что бы сказал по этому поводу ненавистный мной варламов), сколько стоил салют, и почему частный салют был круче, или наших сургучей все устраивает, шашлык пивас море срача после себя и в конце дискач, а может и правильно 30, 20, 10 лет одно и тоже, стабильность!
йося
не нравится
19 июня в 17:46
Да, и когда будет парад невест и парад калясок!
Швондер
не нравится
19 июня в 17:57
и гей парад
йося Швондер
не нравится
19 июня в 20:44
Думаю если сегодня городом рулят радикальные пацифисты, то не за горами

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Бытовые протесты нашу власть пока устраивают. Всё изменится, если люди создадут организации и найдут новых лидеров

Бытовые протесты нашу власть пока устраивают. Всё изменится, если люди создадут организации и найдут новых лидеров
Сергей Бражников, читатель siapress.ru Сегодня в 13:47
142 3
​Может, вернём практику СССР: отучили врача и отправили работать на несколько лет куда государство укажет

​Может, вернём практику СССР: отучили врача и отправили работать на несколько лет куда государство укажет
Посмотрел прямой эфир вопросов президенту, но после обсуждения медицины нервов смотреть не хватило...
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Сегодня в 12:46
202 3
«Молодежь созрела для самостоятельного решения своих проблем, потому что власти уделяют этому мало времени»

«Молодежь созрела для самостоятельного решения своих проблем, потому что власти уделяют этому мало времени»
Общественник Сергей Мелашенко — о переходе «Зарницы» в интернет
Лилия Сулейманова 20 июня в 16:51
1747 7
​Говорят, что центральный рынок Сургута могут сдать в аренду на 25 лет. Кому сдать? Зачем? Что город получит взамен?

​Говорят, что центральный рынок Сургута могут сдать в аренду на 25 лет. Кому сдать? Зачем? Что город получит взамен?
Пять главных вопросов о «почти концессии» главного рынка
Дмитрий Щеглов 20 июня в 15:04
861 3
​В Сургуте по дворам ездит машина, водитель которой фиксирует нарушения правил парковки и отправляет в ГАИ

​В Сургуте по дворам ездит машина, водитель которой фиксирует нарушения правил парковки и отправляет в ГАИ
Горожане получают многотысячные штрафы
Лилия Сулейманова 19 июня в 17:19
6661 33
«Городские теплосети вырубили больше ста деревьев на улице Островского в Сургуте. Как будут возмещать?»

«Городские теплосети вырубили больше ста деревьев на улице Островского в Сургуте. Как будут возмещать?»
Отвечает администрация города
Лилия Сулейманова 19 июня в 17:35
914 2
Олег Владимиров

​С мертвой точки
Погодите возмущаться. Морг – это тишина, чистота и порядок. Детский сад будет бесить вас куда больше, уж поверьте.
Олег Владимиров 19 июня в 15:16
1127 6
Особое место

Особое место
В Сургуте продолжаются споры о том, восстанавливать Дом Пионеров или сносить. Есть разные мнения и среди депутатов городской думы. Мое мнение – восстанавливать!
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 19 июня в 10:45
1098 16
Что в Сургуте делают с пластиком, который жители выбрасывают в оранжевые сортировочные контейнеры? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что в Сургуте делают с пластиком, который жители выбрасывают в оранжевые сортировочные контейнеры? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Анастасия Семихатских 19 июня в 09:48
734 0
​Об отказе от прививок

​Об отказе от прививок
Я за партнерство врача и пациента. Убеждена, что любую конфликтную ситуацию можно разрешить, разобрать индивидуально. На встрече некоторые родители озвучивали случаи, которые требуют не просто рассмотрения, а детальной проверки
Ирина Урванцева, депутат думы Югры, главный врач Окружного кардиологического диспансера 19 июня в 09:19
485 0
​Сургутян пытаются обмануть. Вместо красивого и современного сквера в центре города нам хотят построить низкобюджетный суррогат

​Сургутян пытаются обмануть. Вместо красивого и современного сквера в центре города нам хотят построить низкобюджетный суррогат
Сергей Глинских, сургутянин 18 июня в 17:53
1670 10
​Что и когда будет построено на месте вырубленного леса в 40-м микрорайоне Сургута? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Что и когда будет построено на месте вырубленного леса в 40-м микрорайоне Сургута? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 18 июня в 16:45
1100 1
Чернобыль. История очевидца о том, как все было на самом деле // ВИДЕО, АУДИО, ТЕКСТ

Чернобыль. История очевидца о том, как все было на самом деле // ВИДЕО, АУДИО, ТЕКСТ
Рассказ жительницы Припяти, пережившей аварию на Чернобыльской АЭС, о сериале «Чернобыль» и реальных событиях
Людмила Осьминкина 18 июня в 15:56
2600 3
​Болид в Сургуте

​Болид в Сургуте
В два раза ярче, в три раза экономичней
Пресс-служба компании «Среда комфорта» 18 июня в 14:47
1065 0
​Штрафы за парковку на газоне как двигатель прогресса

​Штрафы за парковку на газоне как двигатель прогресса
Давайте попросим ответственных чиновников не стесняться привлекать народ к совместному наполнению бюджета – если необходимо, расширим штат контрольных органов, чтобы их деятельность приносила прибыль казне
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 18 июня в 13:53
817 5
Жители домов на улице Каролинского в Сургуте протестуют против строительства у них под окнами морга и салона ритуальных услуг

Жители домов на улице Каролинского в Сургуте протестуют против строительства у них под окнами морга и салона ритуальных услуг
Власти города уверяют, что «опасения обоснованы, но возникли на пустом месте»
Лилия Сулейманова 18 июня в 13:29
3200 13
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика