В эфире siapress.ru врио замначальника Сургутского отдела вневедомственной охраны, майор полиции, Александр Гердюков рассказал, какие охранные системы могут установить в Сургуте, часто ли ворам удается проникнуть в охраняемые квартиры, могут ли прибывшие сотрудники убить претсупника, что нужно делать, чтобы обезопасить квартиру без сигнализации и так далее.
Мы не устанавливаем сигнализацию на стандартные двери в новостройках, потому что на них невозможно повесить извещатели // ВИДЕО
Онлайн-конференция с врио замначальника Сургутского отдела вневедомственной охраны Александром Гердюковым
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18 июня в 16:01, просмотров: 1255, комментариев: 1