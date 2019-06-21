Мы не устанавливаем сигнализацию на стандартные двери в новостройках, потому что на них невозможно повесить извещатели // ВИДЕО

В эфире siapress.ru врио замначальника Сургутского отдела вневедомственной охраны, майор полиции, Александр Гердюков рассказал, какие охранные системы могут установить в Сургуте, часто ли ворам удается проникнуть в охраняемые квартиры, могут ли прибывшие сотрудники убить претсупника, что нужно делать, чтобы обезопасить квартиру без сигнализации и так далее.