Ришал Агаларов: «Медикаментозных способов предотвращения варикоза не существует» // ВИДЕО, АУДИО

С варикозным расширением вен сталкивается каждый третий человек. Понять, что вы тоже находитесь в зоне риска можно, отталкиваясь от следующих факторов:

вы занимаетесь тяжелым физическим трудом;

в течение короткого времени резко набрали вес;

ваши родители страдали от варикоза;

вы — женщина.

Варикоз бывает разным: от него можно страдать и совсем его не замечать, испытывать боль или не испытывать. Но всегда расширение вен — это недостаток (в том числе и внешности), от которого хочется избавиться раз и навсегда.

Откуда берется этот недуг, почему прогрессирует, и как его лечить — в прямом эфире СИА-ПРЕСС рассказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог Ришал Агаларов.