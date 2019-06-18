ЛОМ: Чернобыль киношный и заправдашний // ОНЛАЙН 18 июня в 12:00

Мини-сериал «Чернобыль», снятый каналом HBO, по популярности побил даже легендарную «Игру престолов». До сих пор не стихают обсуждения, появляются новые высказывания и рецензии. Свои мнения о фильме уже высказали бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и министр культуры России Владимир Мединский, ликвидаторы, журналисты и политики. Одни хвалят авторов американо-британского сериала, другие обвиняют в искажении фактов.

Как всё было на самом деле? Об этом расскажет бывшая жительница города Припять, эвакуированная оттуда 27 апреля 1986 года Оксана Салихова в прямом эфире проекта «ЛОМ».

Начало онлайна 18 июня в 12:00.

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