О главной площади Сургута, срубленных деревьях и имидже городской власти // ВИДЕО

В рамках проекта «Особое мнение» редакция СИА-ПРЕСС приглашает в студию известных сургутян, чтобы поговорить о последних событиях в жизни города. В этот раз нашим гостем был Сергей Глинских, с которым мы поговорили о 425-летии Сургута, вырубке деревьев в городе, обманутых дольщиках и парке «За Саймой».