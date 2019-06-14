В рамках проекта «Особое мнение» редакция СИА-ПРЕСС приглашает в студию известных сургутян, чтобы поговорить о последних событиях в жизни города. В этот раз нашим гостем был Сергей Глинских, с которым мы поговорили о 425-летии Сургута, вырубке деревьев в городе, обманутых дольщиках и парке «За Саймой».
О главной площади Сургута, срубленных деревьях и имидже городской власти // ВИДЕО
Выпуск проекта «Особое мнение» с Сергеем Глинских, который рассказал СИА-ПРЕСС, почему в интересах власти советоваться с жителями
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
13 июня в 16:31, просмотров: 683, комментариев: 0
ЛОМ: Чернобыль киношный и заправдашний // ОНЛАЙН 18 июня в 12:00