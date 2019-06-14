Итоги недели на СИА-ПРЕСС с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 14 июня в 11.00

СИА-ПРЕСС подводит итоги недели с главным редактором Дмитрием Щегловым. В этом выпуске поговорим про плюсы и минусы прошедшего 425-летия Сургута, а также про события вокруг журналиста Ивана Голунова и массовые задержания на марше в его поддержку в Москве. Вы также можете задавать свои вопросы и предлагать темы для обсуждения. Эфир начнется в пятницу, 14 июня, в 11.00.