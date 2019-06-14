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Итоги недели на СИА-ПРЕСС с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 14 июня в 11.00

СИА-ПРЕСС подводит итоги недели с главным редактором Дмитрием Щегловым. В этом выпуске поговорим про плюсы и минусы прошедшего 425-летия Сургута, а также про события вокруг журналиста Ивана Голунова и массовые задержания на марше в его поддержку в Москве. Вы также можете задавать свои вопросы и предлагать темы для обсуждения. Эфир начнется в пятницу, 14 июня, в 11.00.


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13 июня в 10:50, просмотров: 585, комментариев: 6


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Комментарии:
Флудер
не нравится
13 июня в 15:14
Наступает лето. На перекрёстках появились просящие милостыню. Ходят между остановившихся на красный свет авто, не всегда успевают уйти, когда начинается движение. Тем самым создают угрозу своей жизни и могут спровоцировать ДТП. Имеет ли смысл в данном случае обращаться в ГИБДД?
Швондер
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13 июня в 15:18
Ну если переехать нищего просящего милостыню - не ДТП, то не надо
Сергей Б
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13 июня в 17:21
Говорят, на замороженных стройках поставили онлайн камеры, но на некоторых крутят запись как пару рабочих туда-сюда ходят. Стройка кипит согласно дорожной карте.
Флудер
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13 июня в 22:33
Ну, давайте ещё разок прошлонедельное вспомним.
Ну, там спрашивали, что "асфальт сняли - а через месяц-полтора укладывают - это технология такая?" Ответ был - нет, это рас3,14здяйство. Это, конечно, хорошо... Но когда Сибирскую в порядок приведут?
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 07:00
Говорить про Сургут надо. Про все остальное другие СМИ пишут и говорят.
Сейчас запущена компания по подготовке общественного мнения к передаче ГТС сетей частнику. Понятно даже какому.
Все что начинается под благовидным предлогом заканчивается печально... Рыбокомбинат, савхоз...Список можно продолжить. Причем все под благовидными идеями и мыслями. Что надо сделать что бы остановить данное разбазаривание народного (городского) имущества? Выйти с плакатами?! Или идти на "штурм"?!
Дмитрий, все хотел попросить, а то у меня с "талантом" фотографа все очень плохо. Фотокорреспондента попросить проехать по городу и сделать фотозарисовки после дождя пешеходные переходы. Ну так что бы все кто не в теме поняли, о заботе пана головы и еже с ними о жителях...М-Карамова-Югорская, когда проезжающие авто окатывают водой пешеходом. переход на светофоре по ул Югорской рядом с Джуманжи. М-Карамова рядом с Весной, мест много. Причем все ремонтировалась недавно, в прошлом году. Но "эти", слова придумать не могу, сделали так что лужи как раз там, где люди переходят дорогу. Получаются что, вся забота об авто а не о тех, кто ходит пешком... Это не малая категория горожан.
sst
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Сегодня в 11:29
Как бороться с выгулом собак в парках и спортивных площадках города...полномочия передали МВД....но в реальности они этим не занимаются...и желания нет....по КОАП никого не штрафуют....как поднять эту тему на другой уровень?

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Мнения

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Элля Тимотина, архитектор 13 июня в 14:23
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