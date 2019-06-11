Онлайн-проект «ЛОМ». Интервью с директором Сургутского краеведческого музея Мариной Селяниной

Действительно ли Сургуту 425 лет? Насколько правдива история нашего города?
Об этом во вторник, в 12:00, главный редактор «НГ» Людмила Осьминкина поговорит с директором Сургутского краеведческого музея Мариной Селяниной.
Действительно ли Сургуту 425 лет? Насколько правдива история нашего города?
Об этом во вторник, в 12:00, главный редактор «НГ» Людмила Осьминкина поговорит с директором Сургутского краеведческого музея Мариной Селяниной.
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