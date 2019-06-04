«Красные флажки» при остеохондрозе: как не проморгать серьезные проблемы // ВИДЕО, АУДИО

Боль в спине знакома каждому. Когда она становится слишком навязчивой, а мази из реклам уже не помогают, мы обращаемся к врачу. И очень часто слышим вердикт: остеохондроз.

Этот диагноз означает, что позвоночник начал стареть. Процесс этот необратим, и с ним просто остается жить. А вот как жить, каковы симптомы остеохондроза, и как за ними не проглядеть еще более серьезные заболевания, СИА-ПРЕСС рассказала невролог Инсультного центра Сургутской клинической травматологической больницы Екатерина Остапчук.

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