У главы Сургутского района Андрея Трубецкого новый заместитель, курирующий вопросы внутренней политики — Андрей Клюшин. В прямом эфире мы обсудили положение подведомственных ему структур: протокольная служба, ЗАГС, юридический комитет, управление общественных связей и муниципальной службы, кадров и наград. Также замглавы рассказал о планах развития муниципалитета.
«Один из главных показателей эффективности в Сургутском районе — степень удовлетворенности населения»
Онлайн-конференция с заместителем главы Сургутского района Андреем Клюшиным
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