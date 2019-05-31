Союз ногайской молодежи в Сургуте и без официальной регистрации активно участвует в городских мероприятиях // ВИДЕО

Чем занимается в Сургуте ногайская молодежь, в эфире siapress.ru рассказал председатель Союза ногайской молодежи Расим Алимурзаев.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство Югры.
Чем занимается в Сургуте ногайская молодежь, в эфире siapress.ru рассказал председатель Союза ногайской молодежи Расим Алимурзаев.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство Югры.
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