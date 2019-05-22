Крошка на дорогах, укладка асфальта в дождь и непобедимая колейность: особенности ремонта дорог в Сургуте

В Сургуте вовсю идет летняя кампания по ремонту дорог, на которую в этом году потратят 795 млн рублей (еще 410 млн уйдут на строительство новых улиц).

Ремонтную кампанию сургутские автомобилисты уже ощутили на себе, ведь из-за нее каждое утро и вечер на некоторых участках города образуются пробки, а в лобовое стекло машин летит мелкая крошка.

Что это за крошка, какие улицы отремонтируют, сколько всё это продлится, и почему сургутяне из года в год вынуждены объезжать одни и те же колдобины и бороться с колеями — в прямом эфире рассказал начальник дорожно-транспортного управления ДГХ администрации Сургута Игорь Газизов.