Стас Крючков: «У терроризма нет языка или религии, потому что это абсолютное безумие»

Режиссер из Сургута Стас Крючков презентует фильм «Амаль». Главный герой киноленты — один из членов террористической группировки, который начинает сомневаться в собственных решениях за 20 часов до планируемого акта. Создатели отмечают, что идея зародилась после теракта, который произошел в Сургуте 19 августа 2017 года.

В эфире siapress.ru режиссер, знакомый сургутскому зрителю по фильму, снятому в жанре документалистики, «Забытые Солнцем» и киноленте «Любовь - это…», рассказал подробности о создании нового фильма и съемочном процессе.