Летом в России начинается пора строек и благоустройства. Пройдут они и в поселениях Сургутского района, в том числе и в Белом Яре. О том, какое благоустройство получат жители поселка в этом году мы поговорим с главой Белого Яра Еленой Никифоровой во время онлайн-эфира 26 апреля в 11:00. Свои вопросы оставляйте в комментариях.
Какое благоустройство ждет Белый Яр? Глава Белого Яра Елена Никифорова // ONLINE 26 апреля в 11:00
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