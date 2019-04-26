Какое благоустройство ждет Белый Яр? Глава Белого Яра Елена Никифорова // ONLINE 26 апреля в 11:00

Летом в России начинается пора строек и благоустройства. Пройдут они и в поселениях Сургутского района, в том числе и в Белом Яре. О том, какое благоустройство получат жители поселка в этом году мы поговорим с главой Белого Яра Еленой Никифоровой во время онлайн-эфира 26 апреля в 11:00. Свои вопросы оставляйте в комментариях.