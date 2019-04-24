Методические материалы для обучения юных сургутян татарскому языку мы разработали сами // ВИДЕО

​Зачем нужен Варламов?

Вадим Николаевич, вам самому не неловко и не горестно, что вы принимаете известного московского тусовщика с распростертыми объятиями, а он потом пишет о том, как умело вы перепрыгиваете лужи, всячески тыкает вас в городскую грязь?