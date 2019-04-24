Методические материалы для обучения юных сургутян татарскому языку мы разработали сами // ВИДЕО

В эфире siapress.ru мы поговорили о школе татарского языка в Сургуте с ее руководителем Гузель Шарафутдиновой.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство Югры.
В эфире siapress.ru мы поговорили о школе татарского языка в Сургуте с ее руководителем Гузель Шарафутдиновой.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство Югры.
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По школе татарского:
- где (адрес) / сколько (цена за академический час) /график (кол-во занятий в неделю, численность в группах, возраст обучающихся)?
- как происходит взаимодействие с языковой средой? Какие мероприятия проводятся национальным обществом, где студенты школы могут общаться с носителями языка вне стен школы? Здесь же вопрос по выездным мероприятиям (поездки в Казань, например, случаются)?
- кроме языка что ещё изучают студенты (история, культура, может быть мастерские по изготовлению чего-нибудь, кухня)?
- есть ли виртуальный формат для желающих (YouTube, свой канал в соц сетях), для желающих учить татарский язык в интернете?