За последние годы в Сургуте было построено несколько быстровозводимых спортивных комплексов. Однако сейчас работа в этом направлении не продолжается, хотя в некоторых районах города есть острая нужда в новых спортивных объектах. О том, почему так получилось и что делать в этой ситуации, мы в рамках проекта «ДУМАть и решать» поговорим с депутатами городской думы Сергеем Макеевым и Василием Птицыным, а также депутатом округа Ириной Урванцевой. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XV. Что со спортивными комплексами в Сургуте? // ВИДЕО
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Сколько будет построено в Сургуте быстровозводимых спортивных комплексов и в какие сроки?
Кто конкретно несет ответственность за провал в строительстве быстровозводимых спортивных комплексов в Сургуте и соответственно за нанесение ущерба спортивному развитию и здоровью детей?