10 апреля в студии СИА-ПРЕСС состоялась онлайн-интервью с заслуженной артисткой России Екатериной Мечетиной и лауреатом всероссийских и международных конкурсов, дирижером Московской филармонии Алексеем Рубиным. Они приехали в Сургут в рамках VII Молодежного фестиваля искусств «Зелёный шум».
«Есть искусство, а есть поп-культура. Поэтому ребята, выступающие на сцене филармонии, никогда не будут играть мелодии из Диснея». Президент фестиваля «Зеленый шум» Екатерина Мечетина и дирижер Алексей Рубин // ВИДЕО
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09 апреля в 09:11, просмотров: 755, комментариев: 3
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