«Есть искусство, а есть поп-культура. Поэтому ребята, выступающие на сцене филармонии, никогда не будут играть мелодии из Диснея». Президент фестиваля «Зеленый шум» Екатерина Мечетина и дирижер Алексей Рубин // ВИДЕО

​Разъяснения для Пескова

Я не Росстат, но могу пояснить – зимой люди ходят в одной обуви, а летом – в другой. Иногда еще существует демисезонная обувь, но это уже роскошь, поскольку треть россиян не могут раскошелится и на две пары.