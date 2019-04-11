В студии siapress.ru замначальника отдела камеральных проверок ИФНС Сургута Александр Воеводский рассказал об особенностях нынешней декларационной кампании для физлиц.
В этом году сдать декларацию можно через личный кабинет, МФЦ и в налоговой инспекции
Онлайн-конференция с замначальника отдела камеральных проверок ИФНС Сургута Александром Воеводским
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08 апреля в 11:00, просмотров: 1047, комментариев: 3
1. Сколько в этом году длится средняя камеральная проверка средней декларации мелкого офисного планктончика?
2. До какой суммы возможен налоговый вычет только по процентам по ипотечному кредиту, без стоимости самой квартиры?
3. Предоставляется ли налоговый вычет за лечение и обучение, если часть этих затрат компенсирует работодатель по колдоговору?