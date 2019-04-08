«Альтернативные источники энергии – это замечательно. Но они все еще раз в 10 дороже классической тепловой энергии»// ВИДЕО

В гостях студии siapress.ru в понедельник, 8 апреля,будет представитель большой энергетики — директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Валерий Светушков. Обсудим с ним итоги работы станции за прошлый год и какие нововведения ждут предприятие в ближайшее время. Свои вопросы гостю студии можете задавать в комментариях к этой новости.