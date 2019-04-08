В гостях студии siapress.ru в понедельник, 8 апреля,будет представитель большой энергетики — директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Валерий Светушков. Обсудим с ним итоги работы станции за прошлый год и какие нововведения ждут предприятие в ближайшее время. Свои вопросы гостю студии можете задавать в комментариях к этой новости.
«Альтернативные источники энергии – это замечательно. Но они все еще раз в 10 дороже классической тепловой энергии»// ВИДЕО
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03 апреля в 11:54, просмотров: 987, комментариев: 1