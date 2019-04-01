«То, что происходит с коренными народами, можно очень хорошо описать одним словом – демонтаж» // ВИДЕО

Документальное кино часто оказывается обделено вниманием, особенно на фоне своего более популярного собрата – игровых фильмов. Хотя аудитория у документалок может быть ничуть не меньше. В Югре производством документальных фильмов занимается Сургутская студия неигрового кино. Их профиль – ленты фильмы о природе, истории и народах округа. О том, как выглядит производство документального кино в России, как происходит поиск финансирования и в чем особенность работы документалистов в Югре, СИА-ПРЕСС поговорит с режиссером, руководителем Сургутской студии неигрового кино Ольгой Корниенко во время онлайн-эфира 1 апреля в 16:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях под анонсом.