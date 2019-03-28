Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XIV. Что будет с вывозом мусора в Суруте? // ВИДЕО

Мусорная реформа в России проходит со скрипом. Во многих регионах с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) возникли проблемы. В то же время цена за вывоз мусора выросла, а качество услуг не улучшилось. Местные власти уже ищут возможность смягчить последствия реформы для населения. Не стал исключением и Сургут, где городская дума планирует снизить издержки населения на вывоз ТКО. Подробнее об этом СИА-ПРЕСС поговорит с депутатом городской думы Игорем Бруслиновским во время онлайн-эфира. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.