​«У нас здесь нет землячества, мы все ходим под одним словом – таджики» // ВИДЕО

В эфире siapress.ru председатель местной общественной организации Сургутский «Таджикский национально-культурный центр «ВАХДАТ» Файзуло Аминов расскажет о первом «Воскресном Курсе по расширению знаний русского языка и истории России для мигрантов», который начал работу в поселке Нижнесортымский Сургутского района. Также мы поговорим о результатах работы центра «Вахдат» на территории города и района.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство Югры.
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Город не аул высокогорный, тут нормы поведения другие. Вот со знанием их проблемы у мигрантов , вернее "туристов" как их считают начальство в самостийном Ханты-Мансийске.
А "туристам" история и язык не нужен...