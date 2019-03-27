​«У нас здесь нет землячества, мы все ходим под одним словом – таджики» // ВИДЕО

В эфире siapress.ru председатель местной общественной организации Сургутский «Таджикский национально-культурный центр «ВАХДАТ» Файзуло Аминов расскажет о первом «Воскресном Курсе по расширению знаний русского языка и истории России для мигрантов», который начал работу в поселке Нижнесортымский Сургутского района. Также мы поговорим о результатах работы центра «Вахдат» на территории города и района.

Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство Югры.

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