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​«У нас здесь нет землячества, мы все ходим под одним словом – таджики» // ВИДЕО

В эфире siapress.ru председатель местной общественной организации Сургутский «Таджикский национально-культурный центр «ВАХДАТ» Файзуло Аминов расскажет о первом «Воскресном Курсе по расширению знаний русского языка и истории России для мигрантов», который начал работу в поселке Нижнесортымский Сургутского района. Также мы поговорим о результатах работы центра «Вахдат» на территории города и района.

Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство Югры.

Свои вопросы спикеру вы можете задать в комментариях под анонсом


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26 марта в 12:23, просмотров: 1802, комментариев: 11


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Комментарии:
Albert Leonov
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26 марта в 16:54
Историю то понятно знать надо, ровно как и язык в стране проживания. Но это не самое важное. Важнее знать нормы поведения, законы: моральные и этические.
Город не аул высокогорный, тут нормы поведения другие. Вот со знанием их проблемы у мигрантов , вернее "туристов" как их считают начальство в самостийном Ханты-Мансийске.
А "туристам" история и язык не нужен...
444 Albert Leonov
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26 марта в 17:11
Это вы на спустившихся с гор чеченцев, ингушей, дагестанцев мягко намекаете? Так они в России не мигранты вовсе. И учить их "нормам поведения, законам" никто не будет. Да и ни к чему это в свихнувшейся после аннексии Крыма путинской России, где о морали с этикой смешно говорить, а закон прост и так мил сердцу кадыровых всех мастей: кто смел, тот и съел.
Albert Leonov
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26 марта в 17:48
Ставишь под сомнения территориальную целостность России?
444 Albert Leonov
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26 марта в 17:56
Утверждая, что кавказцы не мигранты, а граждане России? Просто чушь свою про "аулы" и какую-то сверхъестественную этику-мораль, которую преподавать надо, не несите. И все. "Моралист" выискался...
444 Albert Leonov
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26 марта в 18:05
Территориальную целостность России "ставит под сомнения" ваш В. Путин, отменивший Конституцию, федеративное устройство, местное самоуправление, выборы и референдумы, отобравший у всех народов России власть и воцарившийся вовеки веков со своими друзьями-миллиардерами и местными царьками. Все, до чего дотянулся, порушил. Все институты. От выборов, СМИ, Академии наук до религии и суда. Что после него со страной будет, одному Богу известно.
Albert Leonov
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26 марта в 18:11
Трамп признал Голанские высоты - частью государства Израиля, тем самым признал что Крым - Наш!
А попробуй , забрать кто нибуть Крым...
444 Albert Leonov
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26 марта в 18:32
После царя-узурпатора Путина Крым сам отвалится. Как от совка отвалились Украина и Белоруссия. Не говорю уж о странах Балтии, присоединение которых США так никогда и не признали. Дай бог, чтоб Московия осталась.
Вас, товарищ, и в совке ровно сидели на одном месте, потому что вас никто ни о чем не спрашивал, и в 1991-м вы дома под кроватью отсиделись, когда совок богу душу отдавал, и в 1993-м в Москву не полетели, и в 2014-м в ЛДНР воевать не пошли. Так что это фанфаронское "А попробуй , забрать кто нибуть Крым..." из ваших уст звучит просто феерически смешно.
Сергей Б Albert Leonov
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26 марта в 20:24
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
444
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26 марта в 20:48
Ничему ведь не учитесь, не на чужих - на своих же ошибках... Снова вас никем не избираемое начальство не спрашивает, как было с Чехословакией, Афганом, Вьетнамом и далее везде, включая сам СССР. Снова несчитанные миллиарды, которые никто отдавать не собирается, по всему миру разбрасывают подлецы всякие. Снова железный занавес, "нас вся боятся, значит, уважают" и "зато мы делаем ракеты". И финал уже заранее известен, и Россией дважды за последние сто лет опробован, и Германией разок. Но нет. Урок XX-го века не впрок. Значит, предстоит еще раз учиться, как завещал тов. Ленин.
Сергей Б
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Сегодня в 12:07
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
444
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Сегодня в 17:02
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б 444
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Сегодня в 17:30
Начали бы с себя гражданин, направо и налево всех, у кого иное мнение называющий троллями, в мечтах отторгающий территории и разваливающий Россию, и тут же, не отходя от кассы оскорбляющий товарища Леонова. Реакция комментаторов на вашу хамскую дрянь говорит сама за себя.
444 Сергей Б
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Сегодня в 17:46
Вы о себе, наркоман Сергей Бражников, во множественном числе теперь будете вещать? "Реакция комментаторов" в мечтах, прости господи... Троллинг ваш откровенный и больше ничего.
444
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Сегодня в 17:49
Спасибо, редакция СИАПРЕСС. Лучше поздно чем никогда.

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