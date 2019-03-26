В эфире siapress.ru активисты РОО «Большая семья» Ирина Беззубова и Андрей Дейнега рассказали о главных целях общественников, касающихся проблем с жильем, стоимостью поезда, питанием в школах, сертификатах ПФДО и многом другом.
Перед тем, как выйти на пикет, мы всегда пытаемся найти совместное с чиновниками решение // ВИДЕО
Онлайн-конференция с активистами РОО «Большая семья» Ириной Беззубовой и Андреем Дейнега
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25 марта в 15:53, просмотров: 1125, комментариев: 0
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