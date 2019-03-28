В эфире siapress.ru эксперты регионального штаба ОНФ Инна Бирук и Карина Гаджиева. Мы поговорили о главных проблемах, вскрываемых членами регионального общероссийского народного фронта в Сургуте, путях их решения и работе ОНФ в регионе.
Организации и управляющие компании складируют снег, потому что им позволяют это делать. Системные штрафы решат проблему // ВИДЕО
Онлайн-конференция с экспертами регионального штаба ОНФ Инной Бирук и Кариной Гаджиевой
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25 марта в 15:22, просмотров: 1670, комментариев: 6
На ее решение нужны деньги... и все на этом?
Главно не решить а обозначить проблему?
Громко воздух испортить?