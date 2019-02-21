«Проездной на электронном носителе намного эффективнее бумажного» // ВИДЕО

С декабря 2018 года в Сургуте стали распространять так называемые «Карты горожанина». Их первоначальная функция - оплата проезда в общественном транспорте. Но постепенно к ней добавляются новые возможности. Например, именно по этим картам со следующего учебного года все учащиеся будут проходить в здания своих школ.
Каких еще функций ждать от новой системы, расскажет директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» Даниил Конев.
Онлайн пройдет в студии СИА-ПРЕСС 21 февраля в 12:00.
Свои вопросы можете оставлять в комментариях.
В школу без нее?! Нет карты - все, гуляй во своясе?
Мое личное мнение, что это трата бюджетных денег в пустую! Так, что бы отчитаться и не более. Тем более есть опасность утечке персональных данных - третьим лицам. А эти пресловутые третьи лица конторку оформят на гражданина или кредит возьмут...Мы все помним недавние события в городе, когда многим пришли повестки в ИФНС. Конечно не специалист в этой области, но приложение для телефона более технологичны.