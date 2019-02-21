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«Проездной на электронном носителе намного эффективнее бумажного» // ВИДЕО

Директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» Даниил Конев — о «Карте горожанина»

С декабря 2018 года в Сургуте стали распространять так называемые «Карты горожанина». Их первоначальная функция - оплата проезда в общественном транспорте. Но постепенно к ней добавляются новые возможности. Например, именно по этим картам со следующего учебного года все учащиеся будут проходить в здания своих школ.

Каких еще функций ждать от новой системы, расскажет директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» Даниил Конев.

Онлайн пройдет в студии СИА-ПРЕСС 21 февраля в 12:00.

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20 февраля в 12:50, просмотров: 914, комментариев: 11


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Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
20 февраля в 16:54
Сколько карт носить в кармане? Банковскую, скидочную и еще горожанина..
В школу без нее?! Нет карты - все, гуляй во своясе?
Мое личное мнение, что это трата бюджетных денег в пустую! Так, что бы отчитаться и не более. Тем более есть опасность утечке персональных данных - третьим лицам. А эти пресловутые третьи лица конторку оформят на гражданина или кредит возьмут...Мы все помним недавние события в городе, когда многим пришли повестки в ИФНС. Конечно не специалист в этой области, но приложение для телефона более технологичны.
Сергей Б Albert Leonov
не нравится
20 февраля в 17:19
Альберт, ты чтоли? Ничё так замаскировался. Только по риторике и узнал.
444 Albert Leonov
не нравится
20 февраля в 17:35
А кто вам сказал, что карты будут бесплатными?
Сергей Б Albert Leonov
не нравится
20 февраля в 17:52
Альберт, извини, что тебя рассекретил.
Albert Leonov Сергей Б
не нравится
20 февраля в 18:47
фен-шуй не работает, вход черед FB пришлось через маил входить
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:11
Входи через FBI как настоящее дитя гор и гур
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:28
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
beavis
не нравится
Сегодня в 11:45
Albert Leonov вы носите 2-3 банковских карты, с десяток дисконтных и +1 карта для вас серъезная проблема? Установите Гугл пэй, привяжите банковскую карту и все дисконтные и нет проблем))
beavis
не нравится
Сегодня в 11:47
С другой стороны, карта в обязалово только для школоты, у них проблем с количеством карт нету.
beavis 444
не нравится
Сегодня в 11:48
стоимость карты 65р
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:53
Мешочек с золотом, как у лепрекона, самое надежное.
beavis Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:11
Дядя Изя тоже так считает

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