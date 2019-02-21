«Проездной на электронном носителе намного эффективнее бумажного» // ВИДЕО

С декабря 2018 года в Сургуте стали распространять так называемые «Карты горожанина». Их первоначальная функция - оплата проезда в общественном транспорте. Но постепенно к ней добавляются новые возможности. Например, именно по этим картам со следующего учебного года все учащиеся будут проходить в здания своих школ.

Каких еще функций ждать от новой системы, расскажет директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» Даниил Конев.

Онлайн пройдет в студии СИА-ПРЕСС 21 февраля в 12:00.

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