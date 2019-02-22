В пятницу, 22 февраля в онлайн-студии СИА-ПРЕСС пройдет прямой эфир с директором Сургутской филармонии Яковом Черняком. Мы поговорим с ним о программе филармонии на 2019 год и узнаем о самых ярких грядущих концертах. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.
Культура идет навстречу. Директор Сургутской Филармонии Яков Черняк // ONLINE 22 февраля в 14:00
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20 февраля в 11:34, просмотров: 772, комментариев: 2
Вроде лето, много пришкольных детских лагерей в городе, разве им не надо прививать особое отношению к театру, симфонической музыке? Не все могут позволить себе родители отправить детей отдыхать в теплые края России. Много остается в городе, думаю самое то время наступает, приобщения...