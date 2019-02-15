В течение года власти Сургута активно обсуждают методы повышения безопасности на городских улицах. Проблемных точек несколько: перекрестки, подходы к школам, недостроенные здания. О том, что делается и что нужно сделать для обеспечения безопасности жителей Сургута СИА-Пресс поговорит с депутатами городской думы Валерием Голодюком и Виктором Рябчиковым. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях под анонсом.
Безопасность в Сургуте. Проект «ДУМать и решать». Выпуск XII // ONLINE 15 февраля в 16:00
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14 февраля в 11:41, просмотров: 657, комментариев: 5
Не интересно, не надо приглашать дядь из 80-х годов