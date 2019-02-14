В прямом эфире siapress.ru мы поговорили с начальником отдела урегулирования задолженности ИФНС России по Сургуту Аленой Биктиряковой о досудебном урегулировании задолженности по имущественным налогам, методах взыскания, которые используют налоговики, и последствиях уклонения от уплаты.
Сургутяне чаще всего "забывают" оплатить налоги за транспорт // ВИДЕО
Онлайн-конференция с начальником отдела урегулирования задолженности ИФНС России по Сургуту Аленой Биктиряковой
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11 февраля в 17:50, просмотров: 1075, комментариев: 6