Спортивные праздники района. Начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму Сургутского района Лариса Касаджик // ONLINE 12 декабря в 17:00

С открытием новых хоккейных кортов и многофункциональных залов в Сургутском районе спорт в муниципалитете получил мощный толчок в развитии. В какие спортивные праздники и турниры это выльется портал siapress.ru узнает у начальника отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации Сургутского района Ларисы Касаджик и руководителей спортивных федераций в ходе онлайн-эфира 12 декабря в 17:00.