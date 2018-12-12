С открытием новых хоккейных кортов и многофункциональных залов в Сургутском районе спорт в муниципалитете получил мощный толчок в развитии. В какие спортивные праздники и турниры это выльется портал siapress.ru узнает у начальника отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации Сургутского района Ларисы Касаджик и руководителей спортивных федераций в ходе онлайн-эфира 12 декабря в 17:00.
Спортивные праздники района. Начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму Сургутского района Лариса Касаджик // ONLINE 12 декабря в 17:00
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