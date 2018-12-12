В поисках истории. Руководитель поискового отряда «Журавушка» Виктор Рябчиков // ONLINE 12 декабря в 12:00

В студии siapress.ru руководитель поискового отряда «Журавушка» Виктор Рябчиков.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Общее дело», которое поддерживает правительство Югры.
В студии siapress.ru руководитель поискового отряда «Журавушка» Виктор Рябчиков.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Общее дело», которое поддерживает правительство Югры.
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Спортивные праздники района. Начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму Сургутского района Лариса Касаджик // ONLINE 12 декабря в 17:00