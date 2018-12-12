Недвижимость Сургута: рынок, инвестиции, прогнозы. Ольга Ющенко и Виталий Орлов // ONLINE 12 декабря в 14:00

Квартиры в Сургуте продолжают пользоваться спросом среди покупателей. Рынок недвижимости в городе остается стабильным на протяжении многих лет, причем касается это как «первички», так и «вторички». Однако квартира – это не только место жительства, но и инвестиция. Куда вкладывать свои деньги выгоднее? Какие выгодные предложения есть для молодых семей? Что нового могут предоставить банки для желающих взять ипотеку? Об этом портал siapress.ru поговорит с генеральным директором компании «Этажи» в Сургуте Виталием Орловым и заместителем управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольгой Ющенко во время онлайн-эфира 12 декабря в 14:00.