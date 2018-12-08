​Как изменится рынок труда из-за пенсионной реформы, расскажет глава кадрового агентства Владимир Якуба // ONLINE 8 декабря в 18.30

О текущей ситуации на рынке труда в России, Югре и Сургуте, об изменениях, связанных с последними реформами, о том, как найти хорошую работу и многом другом мы поговорим с бизнес-тренером, главой кадрового агентства Tom Hunt Владимиром Якубой.

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