​Как изменится рынок труда из-за пенсионной реформы, расскажет глава кадрового агентства Владимир Якуба // ONLINE 8 декабря в 18.30

О текущей ситуации на рынке труда в России, Югре и Сургуте, об изменениях, связанных с последними реформами, о том, как найти хорошую работу и многом другом мы поговорим с бизнес-тренером, главой кадрового агентства Tom Hunt Владимиром Якубой.
Свои вопросы спикеру вы можете задавать в комментариях под анонсом.
Занимал должность председателя Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области.
Был участником реалити-шоу «Кандидат» с Владимиром Потаниным на канале ТНТ (2006), дважды лауреат стипендии Владимира Потанина.
В настоящее время – старший партнер Tom Hunt, автор книг, серии тренингов и семинаров по развитию карьеры и ораторскому искусству.