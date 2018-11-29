Спортивная сфера в последняя время оказалась в центре внимания сургутской общественности. И если о ситуации в городе всем известно, то Сургутский района оказался обделен вниманием. Портал siapress.ru решил восполнить этот пробел и пообщаться с начальником управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Русланом Марценковским в ходе онлайн-эфира 29 ноября в 14:00.
Спорт на районе. Начальник управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Руслан Марценковский // ONLINE 29 ноября в 14:00
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28 ноября в 10:07, просмотров: 864, комментариев: 1