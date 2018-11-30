Развивая грамотность. Председатель городского общественного фонда развития российской словесности «Словесность» Николай Ганущак // ONLINE 30 ноября в 15:00

В студии siapress.ru председатель городского общественного фонда развития российской словесности «Словесность» Николай Ганущак.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Общее дело», которое поддерживает правительство Югры.
В студии siapress.ru председатель городского общественного фонда развития российской словесности «Словесность» Николай Ганущак.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Общее дело», которое поддерживает правительство Югры.
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться
И как отличить матерное слово, от любого другого, если списка нет?!