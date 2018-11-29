Уходящий год в Югре был наполнен массой интересных политических событий. Несколько выборов, разговоры о необходимости что-то менять в программе «Сотрудничество», громкие отставки. Портал siapress.ru начинает подводить итоги уходящего года и первым на онлайн-эфир к нам придет депутат думы Югры и предприниматель Ринат Айсин. Свои вопросы оставляйте в комментариях под этим анонсом.
Наши люди в округе. Депутат думы Югры Ринат Айсин // ONLINE 29 ноября в 11:30
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27 ноября в 19:56, просмотров: 1071, комментариев: 3
Большое желание залезти в карман жителей Югры? Поднять цены на товары и услуги?!
Или все сделано по просьбам "трудящихся"?!
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