Наши люди в округе. Депутат думы Югры Ринат Айсин // ONLINE 29 ноября в 11:30

Уходящий год в Югре был наполнен массой интересных политических событий. Несколько выборов, разговоры о необходимости что-то менять в программе «Сотрудничество», громкие отставки. Портал siapress.ru начинает подводить итоги уходящего года и первым на онлайн-эфир к нам придет депутат думы Югры и предприниматель Ринат Айсин. Свои вопросы оставляйте в комментариях под этим анонсом.