Проект «ДУМать и решать». Выпуск IX. Как дела у Молодежной палаты в Сургуте? ONLINE 30 ноября в 12:00

В прошлом году в думе Сургута появилась Молодежная палата. На фоне работы старших коллег-депутатов, результаты деятельности «молодежки» затерялись. Дабы восполнить этот пробел портал siapress.ru решил пообщаться с председателем Молодежной палаты Юрием Стрельцом о том, что они успели сделать за время существования палаты. Онлайн-эфир состоится 30 ноября в 12:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях под этим анонсом.