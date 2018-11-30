В прошлом году в думе Сургута появилась Молодежная палата. На фоне работы старших коллег-депутатов, результаты деятельности «молодежки» затерялись. Дабы восполнить этот пробел портал siapress.ru решил пообщаться с председателем Молодежной палаты Юрием Стрельцом о том, что они успели сделать за время существования палаты. Онлайн-эфир состоится 30 ноября в 12:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях под этим анонсом.
Проект «ДУМать и решать». Выпуск IX. Как дела у Молодежной палаты в Сургуте? ONLINE 30 ноября в 12:00
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29 ноября в 11:17, просмотров: 1081, комментариев: 0