​Как создать процветающий бизнес? В студии siapress.ru — хозяйка цветочного магазина Vdoxflowers Ирина Кулева // ONLINE 28 ноября в 11:00

28 ноября в 11:00 в эфире siapress.ru — интервью с молодой и харизматичной бизнес-леди Ириной Кулевой. Хозяйка оригинального цветочного магазина Vdoxflowers расскажет о тонкостях создания и ведения собственного прекрасного (в буквальном смысле) бизнеса.

С чего начать? С какими трудностями придется столкнуться начинающему предпринимателю и какие действия предпринять? Обо всем этом — мы поговорим с Ириной Кулевой.

Отметим, что эфир проходит в рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры.

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