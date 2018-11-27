​Что хочет работодатель от выпускника? Расскажет руководитель Центра карьеры СурГУ Елена Богдан // ONLINE 27 ноября в 14:30

27 ноября в 14:30 в студии siapress.ru состоится беседа с Еленой Богдан — руководителем Центра карьеры СурГУ и старшим преподавателем кафедры психологии.
Тема разговора — soft skills, или гибкие навыки. Именно так называют комплекс неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность.
Руководитель поделится информацией о деятельности Центра карьеры СурГУ, а также ответит на важный вопрос, волнующий многих: какие (прежде всего) человеческие навыки нужны сегодняшнему работодателю? Как студенту и выпускнику найти себя на рынке труда?
Отметим, что эфир проходит в рамках проекта «Общее дело», поддержанного правительством Югры.
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