В СИА-ПРЕСС-ЦЕНТРе проходит вечеринка по случаю юбилея любимой газеты сургутян. В гостях у редакции — общественные деятели Сургута, бизнесмены, представители администрации Сургута и легенды «НГ» — журналисты, в течение 25 лет создававшие летопись «Нового Города».
«Новому Городу» — 25! // ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В 16:30
В СИА-ПРЕСС-ЦЕНТРе проходит вечеринка по случаю юбилея любимой газеты сургутян
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 15:52, просмотров: 345, комментариев: 1