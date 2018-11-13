О перспективах искусственного интеллекта расскажет доцент кафедры АСОИУ СурГУ Тарас Гавриленко // ONLINE 13 ноября в 11:00 

«Искусственный интеллект написал картину», «искусственный интеллект скоро будет в каждой дверной ручке», «искусственный интеллект станет новым этапом эволюции»...Такими заголовками пестрят новости современного дня.

А вы знали, что в Сургуте тоже занимаются разработками в области ИИ?

Подробностями о последних умозаключениях и успехах в этой актуальной сфере, а также о применении ИИ в нашей жизни в прямом эфире siapress.ru 13 ноября в 11:00 поделится доцент кафедры автоматизированных систем обработки информации и управления СурГУ Тарас Гавриленко.

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